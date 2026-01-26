Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:44

Трамп может уйти в отставку раньше

Reuters: Трампу грозит импичмент из-за планов на Гренландию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президента США Дональда Трампа предупредили о риске импичмента, если он продолжит рассматривать вариант силового контроля над Гренландией, передает Reuters со ссылкой на источники. По их сведениям, часть конгрессменов выразила недовольство тем, что администрация вновь обсуждает военный сценарий без консультаций с законодательной властью.

Администрация, похоже, в очередной раз продвигает серьезную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом, — отметил инсайдер.

По словам источников, Трампу указали, что попытка использовать вооруженные силы для установления контроля над островом может привести к голосованию об отставке. В то же время собеседники, близкие к администрации США, утверждают, что военный вариант никогда не рассматривался всерьёз и обсуждался только на предварительном уровне.

Ранее французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. По ее словам, Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.

