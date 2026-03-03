Американист оценил возможность импичмента Трампу из-за войны с Ираном

Вероятность вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу крайне мала, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, демократическая партия будет создавать как политические, так и юридические проблемы администрации главы Белого дома.

Что касается импичмента Трампа, то реальных перспектив сейчас не прослеживается. Нужно понимать, что пока демократы находятся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, поэтому они могут представить статьи импичмента Трампа, но это будет скорее элемент предвыборной программы. Даже если демократы получат большинство, что более чем вероятный сценарий, возможно, повестка уже изменится, и тема войны с Ираном останется в прошлом, — поделился Дудаков.

Он подчеркнул, что демократы, при наличии большинства в Палате представителей после январских выборов 2027 года, теоретически могут выдвинуть и даже принять статьи импичмента. Однако, по словам Дудакова, для утверждения этих статей в Сенате требуется поддержка двух третей голосов. Политолог пояснил, что этот барьер крайне высок и еще ни разу в истории США не был преодолен.

Я думаю, что, конечно, никакой реальной угрозы отстранения от власти Трампу нет. Но ему могут устроить процедуры импичмента, то есть таскать его аппаратчиков на слушания в конгресс, заставлять их отчитываться, устраивать политические и юридические проблемы. Я думаю, что демократы будут этим заниматься, но не факт, что это будет именно тема, связанная с Ираном. Если конфликт затянется, то, конечно, я думаю, иранскую повестку тоже могут использовать как формальное основание для импичмента, — заключил Дудаков.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что новые обострения в отношениях с Ираном могут привести к серьезным внутриполитическим последствиям для Трампа, вплоть до импичмента. По его словам, текущая ситуация вызывает тревогу даже в самих США и может стать поводом для действий политических оппонентов президента.