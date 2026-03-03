Трансляция старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-28» с космодрома Байконур, 2024 год

Названа дата первого запуска после восстановления старта на Байконуре Роскосмос: пуск с восстановленного старта на Байконуре состоится 22 марта

Первый пуск с восстановленного после повреждения стартового стола на Байконуре назначен на 22 марта, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, которые передает РИА Новости, ремонт уложился в срок – до конца зимы.

Вчера завершился восстановительный процесс кабины для 31-ой стартовой площадки. Эта площадка предназначена для пилотируемой космонавтики. С завтрашнего дня начинаем подготовку к запуску грузового корабля «Прогресс», назначенного на 22 марта, — заявил он.

Ранее Баканов сообщил о планах обсудить с NASA обновление сроков вывода Международной космической станции (МКС) из эксплуатации. Сейчас станция должна завершить работу в 2028 году, а затопление планируется на 2030 год. Однако из-за технического состояния МКС стороны хотят пересмотреть этот график в течение года.

До этого стало известно, что специалисты космодрома Байконур осмотрели место запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» и обнаружили повреждение части элементов стартового стола. Была проведена оценка состояния комплекса.