12 февраля 2026 в 12:29

Ракета «Протон-М» вывела спутник «Электро-Л» № 5 на околоземную орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» Ракета-носитель «Протон-М» Фото: РИА Новости
Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела разгонный блок «ДМ-03» с метеорологическим спутником «Электро-Л» № 5 на околоземную орбиту. Пуск состоялся в 11:52 по московскому времени с площадки № 81.

Первое включение двигателя разгонного блока произойдет через 15 минут 44 секунды после старта. Затем «ДМ-03» выполнит еще два включения, чтобы доставить аппарат на орбиту выведения высотой 35 406 километров. Отделение спутника от разгонного блока ожидается через 6 часов 37 минут 50 секунд после пуска.

Аппарат серии «Электро-Л» предназначен для круглосуточного метеорологического мониторинга с геостационарной орбиты высотой около 36 тыс. километров. После отделения спутнику предстоит самостоятельно выйти на целевую орбиту. В настоящее время на орбите работают три таких спутника — № 2, № 3 и № 4.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о планах обсудить с NASA обновление сроков вывода Международной космической станции (МКС) из эксплуатации. Сейчас станция должна завершить работу в 2028 году, а затопление планируется на 2030 год. Однако из-за технического состояния МКС стороны хотят пересмотреть этот график в течение года.

ракеты
спутники
Роскосмос
Байконур
