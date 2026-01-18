Роскосмос и NASA обсудят новые сроки завершения эксплуатации МКС

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах обсудить с новым администратором NASA сроки вывода Международной космической станции из эксплуатации, сообщает РИА Новости. Ранее главы агентств обменялись контактами и договорились о встрече.

Текущие договоренности предполагают завершение работы станции в 2028 году и ее затопление к 2030 году. Стороны намерены актуализировать график с учетом технического состояния объекта, запущенного в 1998 году.

А сейчас будем с NASA дополнительно это все обсуждать, — пояснил Баканов.

Изначально станция была рассчитана на 15 лет эксплуатации, однако сроки ее службы неоднократно продлевались. Итоговое решение по финальному этапу работы МКС планируется принять в течение года.

Ранее стало известно, что NASA провело первую в истории агентства медицинскую эвакуацию с МКС. Состояние экипажа, возвращающегося на Землю, оценивается как стабильное. Астронавты Майк Финк, Зена Кардман, Олег Платонов и Кимия Юи успешно отстыковались от МКС на корабле SpaceX Dragon. Капсула с ними приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.