Роскосмос показал кадры прибытия Crew Dragon на Землю

Роскосмос опубликовал кадры прибытия корабля Crew Dragon компании SpaceX на Землю. Капсула с международным экипажем на борту, включая российского космонавта Олега Платова, приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Отстыковка корабля с миссией Crew-11 от Международной космической станции состоялась 14 января в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск 15 января). Спустя 10,5 часа полета корабль совершил успешную посадку.

Ранее сообщалось, что состояние астронавтов NASA, вернувшихся на Землю в рамках первой в истории американского космического агентства медицинской эвакуации, оценивается как стабильное. При этом в организации не уточнили, у кого именно возникли проблемы со здоровьем. В общей сложности Майк Финк, Зена Кардман, Олег Платонов и Кимия Юи провели в космосе пять месяцев.

До этого стало известно, что медкомиссия допустила космонавта Андрея Федяева к полету на американском корабле Crew Dragon и миссии на МКС. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина подчеркнули, что старт запланирован не раньше, чем в середине февраля 2026 года.