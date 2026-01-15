Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 12:29

Роскосмос показал кадры прибытия Crew Dragon на Землю

Фото: РИА Новости/NASA
Читайте нас в Дзен

Роскосмос опубликовал кадры прибытия корабля Crew Dragon компании SpaceX на Землю. Капсула с международным экипажем на борту, включая российского космонавта Олега Платова, приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Отстыковка корабля с миссией Crew-11 от Международной космической станции состоялась 14 января в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск 15 января). Спустя 10,5 часа полета корабль совершил успешную посадку.

Ранее сообщалось, что состояние астронавтов NASA, вернувшихся на Землю в рамках первой в истории американского космического агентства медицинской эвакуации, оценивается как стабильное. При этом в организации не уточнили, у кого именно возникли проблемы со здоровьем. В общей сложности Майк Финк, Зена Кардман, Олег Платонов и Кимия Юи провели в космосе пять месяцев.

До этого стало известно, что медкомиссия допустила космонавта Андрея Федяева к полету на американском корабле Crew Dragon и миссии на МКС. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина подчеркнули, что старт запланирован не раньше, чем в середине февраля 2026 года.

Роскосмос
МКС
NASA
Crew Dragon
астронавты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Контрабандисты пытались ввезти в Петербург запретный груз на 85 млн рублей
ДТП парализовало движение на Невском путепроводе в Петербурге
Врач перечислила продукты, которые укрепляют иммунитет
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.