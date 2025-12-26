Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 00:55

Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon

Космонавта Федяева допустили к полету на Crew Dragon

МКС МКС Фото: Роскосмос
Медкомиссия допустила космонавта Андрея Федяева к полету на американском корабле Crew Dragon и миссии на Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Там отметили, что старт запланирован не раньше, чем в середине февраля 2026 года.

Российский член экипажа USCV SpaceX Crew-12, космонавт «Роскосмоса» А.В. Федяев годен к выполнению космического полета в рамках соглашения о перекрестных полетах, — указано в публикации.

Ранее Санта-Клаус во время международного турне посетил на Рождество МКС, что следует из данных системы слежения Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Во время пролета над Латинской Америкой волшебник резко сменил курс и поднялся до уровня Международной космической станции. Вслед за визитом на МКС, по данным NORAD, Санта благополучно вернулся на Землю и продолжил свою миссию в Центральной Америке.

До этого летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин заявил, что совершенно исключать наличие микроорганизмов на Луне нельзя. По его словам, этот вопрос относится к сфере изучения криптозоологии, а находки микроорганизмов на внешней поверхности МКС доказывают их невероятную живучесть.

космонавты
МКС
корабли
космос
