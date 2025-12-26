Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon Космонавта Федяева допустили к полету на Crew Dragon

Медкомиссия допустила космонавта Андрея Федяева к полету на американском корабле Crew Dragon и миссии на Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Там отметили, что старт запланирован не раньше, чем в середине февраля 2026 года.

Российский член экипажа USCV SpaceX Crew-12, космонавт «Роскосмоса» А.В. Федяев годен к выполнению космического полета в рамках соглашения о перекрестных полетах, — указано в публикации.

