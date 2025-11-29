Космонавт допустил наличие жизни на Луне

Отрицать на 100% наличие микрожизни на Луне нельзя, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт РФ Федор Юрчихин. По его словам, это нечто, что изучает криптозоология.

Мы брали анализы с внешней поверхности станции, и результаты показали, что на ней есть небольшие колонии микроорганизмов. То есть, представьте себе: плюс-минус 150, радиация, отсутствие воздуха, а они там есть и существуют. И нахождение микроорганизмов глубоко под землей, совершенно в других условиях, тоже показывает то, что жизнь достаточно сложная, — констатировал Юрчихин.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков говорил, что все медицинские эксперименты, проводимые на Международной космической станции, вносят важный вклад в изучение физиологии человека. По его уточнению, собираемые данные способствуют последующему развитию медицинских технологий и улучшению методов терапии различных заболеваний.

Также космонавт также поделился забавным эпизодом — его дети предлагали взять с собой в космический полет семейного кота. Поскольку выполнить эту просьбу было невозможно, Кудь-Сверчков взял на борт МКС вязаную игрушку, изображающую питомца.