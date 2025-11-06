Космонавт раскрыл правду об экспериментах по продлению жизни на МКС Космонавт Кудь-Сверчков: на МКС не проводят опыты по продлению жизни человека

Все медицинские исследования на Международной космической станции вносят вклад в изучение человеческого организма, заявил летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков в ходе пресс-конференции основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-74. Так он ответил на вопрос, проводят ли на МКС опыты по увеличению продолжительности жизни человека, передает корреспондент NEWS.ru.

По его словам, эти эксперименты помогают ученым лучше понять принципы работы тела как в космосе, так и на Земле. Командир космического корабля «Союз МС-28» пояснил, что полученные данные в перспективе способствуют развитию медицинских технологий и совершенствованию методов лечения.

Все медицинские эксперименты, которые мы выполняем на станции, в той или иной степени помогают нашим ученым дополнить знания о том, как функционирует наш организм, а это в какой-то степени помогает понять, как он работает здесь на Земле, и помогает и в лечении, а это косвенно продлевает жизнь каждому из нас, когда мы обращаемся в медучреждения, — сказал Кудь-Сверчков.

При этом он подчеркнул, что на орбите не проводятся целевые эксперименты, направленные именно на увеличение продолжительности жизни. Космонавт уточнил, что текущая программа исследований сосредоточена на решении более актуальных задач, связанных с обеспечением длительных космических полетов.

Ранее сообщалось, что трое китайских космонавтов, входящих в состав миссии «Шэньчжоу-20», оказались заблокированы на орбите из-за повреждения капсулы их корабля. По предварительным данным, причиной инцидента стало столкновение с космическим мусором.