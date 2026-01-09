Готовлю на праздничный стол за 10 минут: закусочный рулет из 3 ингредиентов

Легкая и яркая закуска, которая собирается буквально за несколько минут и всегда смотрится празднично. Такой рулет удобно готовить заранее: он хорошо держит форму, легко режется и подходит к любому новогоднему меню. Главное — подобрать качественные ингредиенты и свернуть как можно плотнее.

Разверните лаваш на столе, смажьте его ровным слоем мягкого плавленого сыра — советуем взять баночку 150–180 г. Сверху положите тонкие полосочки слабосоленой семги или форели, примерно 200 г, стараясь распределять их равномерно. Аккуратно сверните все в плотный рулет. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 10–15 минут: за это время он подмерзнет и будет легче нарезаться. Перед подачей нарежьте аккуратными шайбами и выложите на блюдо — получается эффектная, очень ароматная холодная закуска.

Совет: если хотите чуть ярче вкус, добавьте тонкий слой свежего укропа или каплю лимонного сока.

«Крабовая слойка»: легкий салат из 4 продуктов — смотрите рецепт на нашем сайте.