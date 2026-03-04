Штрудель с вишней — австрийская классика за полчаса по быстрому рецепту

Штрудель с вишней из готового теста и замороженных ягод

Штрудель с вишней — австрийская классика за полчаса по быстрому рецепту

Настоящий венский штрудель — это не просто пирог, а произведение искусства. Тончайшее тесто, сочная кисло-сладкая начинка и хрустящая корочка с сахарной пудрой. В Австрии его подают в каждой кофейне, но приготовить такой шедевр дома проще, чем кажется. Главный секрет — готовое слоеное тесто и немного терпения при сворачивании.

Разморозьте 500 г готового слоеного теста (если используете замороженное). Пока оно размораживается, займитесь начинкой: 500 г вишни без косточек (можно замороженной) смешайте с 100 г сахара и 2 ст. л. крахмала. Крахмал нужен, чтобы сок не вытекал при выпекании. Оставьте на 15 минут.

Раскатайте тесто в тонкий прямоугольник, слегка присыпая мукой. Растопите 50 г сливочного масла и смажьте им поверхность теста. Смешайте 100 г панировочных сухарей с 50 г сахара и щепоткой корицы, равномерно посыпьте тесто, отступая 3–4 см от краев. Сверху выложите вишневую начинку.

Аккуратно сверните рулет, подворачивая края внутрь. Переложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте верх оставшимся маслом, при желании посыпьте сахаром. Выпекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистого цвета. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Совет: если используете замороженную вишню, не размораживайте ее полностью — она даст меньше сока.

Яблочный штрудель из лаваша — рецепт для тех, кто любит быструю классику.