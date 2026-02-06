Испекла на пробу, теперь готовлю каждый день. Вместо королевской ватрушки штрудель с творогом и яблочными дольками

Беру творог, яблоки и щепотку корицы — готовлю нежный пирог, похожий на штрудель, но в разы проще. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального десерта к чаю, когда хочется домашней выпечки без долгой возни.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, слегка хрустящее творожное тесто и сочная, ароматная начинка из яблок с карамельными нотками сахара и корицы. Для приготовления вам понадобится: 180 г творога, 80 г сахара, 1 яйцо, 220 г муки, 0,5 ч.л. соды, щепотка соли и ванилина, 2-3 яблока, 1,5 ст.л. сахара для начинки, корица по вкусу. Смешайте творог, сахар, яйцо, соль и ванилин. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт. Яблоки нарежьте тонкими дольками, смешайте с сахаром, оставшимся творогом и корицей. Распределите начинку по тесту, оставив края. Аккуратно сверните рулетом, защипните концы. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 25 минут до золотистого цвета.

