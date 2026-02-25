Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:00

Два яблока и щепотка корицы — получаются нежные вертуты, вкуснее любых конфет и без грамма сахара

Беру два яблока, немного корицы и тонкое тесто — и готовлю нежные вертуты прямо на противне. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или уютного завтрака. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается изысканный десерт без грамма сахара: сочные яблоки, карамелизуясь в духовке, отдают всю свою сладость, а корица добавляет пряный, согревающий аромат. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые вертуты с золотистой корочкой, внутри которых прячется нежная, тающая яблочная начинка с лёгкими нотками корицы. Они такие вкусные, что затмят любые конфеты и исчезнут со стола быстрее, чем вы успеете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста, 2 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов), 1 ч. ложка корицы, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 желток для смазывания. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на сливочном масле 3–4 минуты, посыпьте корицей и дайте остыть. Тесто раскатайте в прямоугольник, нарежьте на полоски шириной 3–4 см. На каждую полоску выложите начинку и защипните края, формируя вертуты. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 200 градусах 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

