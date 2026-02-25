Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:29

Российские войска освободили населенный пункт под Харьковом

МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Графское

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военные освободили село Графское в Харьковская область, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Это позволило закрепить позиции войск и расширить контроль в районе населенного пункта.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Атаки проводились ночью. Артиллерийские подразделения действовали совместно с расчетами беспилотной авиации. Как добавили в министерстве, подразделения группировки продолжают выполнять задачи и наносить удары по выявленным целям.

Военный эксперт Василий Дандыкин между тем отметил, что активизация строительства оборонительных сооружений ВСУ связана с опасениями Киева по поводу дальнейшего продвижения и выхода российской армии к Одессе и Николаеву. По его словам, украинские войска осознают неизбежность освобождения новых территорий и пытаются подготовиться к такому развитию событий.

