25 февраля 2026 в 12:15

Военэксперт ответил, почему ВСУ начали строить укрепления под Одессой

Военэксперт Дандыкин: ВСУ ждут выхода российской армии к Одессе и Николаеву

Военнослужащие ВСУ
Активизация строительства оборонительных сооружений Вооруженными силами Украины связана с опасениями Киева по поводу дальнейшего продвижения и выхода российской армии к Одессе и Николаеву, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, противник осознает неизбежность освобождения ВС России новых территорий и пытается подготовиться к такому развитию событий.

Чует кошка, чье мясо съела. Очевидно, что мы будем освобождать свои регионы [в ходе СВО]. Это касается Херсонской и Запорожской областей. Строительство обороны ВСУ вокруг Одесской области связано с нашими успехами, в коих я не сомневаюсь. Я думаю, вполне вероятно, что придется создавать зону безопасности и дальше. А это уже выход на Николаевскую и Одесскую области. Вот ВСУ и зашевелились. Они ожидали, что [проиграют] давным-давно. Пусть копают, — высказался Дандыкин.

Ранее глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что Вооруженные силы Украины готовят Одесскую область к круговой обороне. По его словам, в регионе создают противотанковые рвы, фортификационные сооружения и минные заграждения.

