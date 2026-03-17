Определены дата и место прощания с ушедшим из жизни патриархом Грузии Джагмаидзе: тело патриарха Грузии Илии II доставят для прощания в собор Самеба

Тело почившего католикоса-патриарха всея Грузии Илии II будет доставлено в кафедральный собор Самеба в Тбилиси утром 18 марта, сообщил руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в беседе с журналистами. Других подробностей он не привел.

Завтра утром будет помещен в кафедральный собор Самеба, остальные детали обнародует пресс-служба патриархии позже, — заявил Джагмаидзе.

Самеба является главным храмом Грузинской православной церкви. Именно там, по всей видимости, пройдет основная церемония прощания с предстоятелем.

Илия II скончался на 94-м году жизни после госпитализации с желудочным кровотечением. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Тысячи верующих уже стекаются к стенам патриархии, чтобы почтить память духовного лидера, возглавлявшего церковь почти полвека.

Ранее сообщалось, что Илия II находился в реанимации Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Несмотря на усилия врачей, спасти предстоятеля Грузинской православной церкви не удалось — легочная, почечная и сердечная недостаточность привели к неспособности организма поддерживать давление. Его смерть стала тяжелой утратой для всей Грузии.