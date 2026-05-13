День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 20:01

В Европе разглядели намек в послании Путина

Tagesspiegel: Путин подал сигнал Брюсселю, предложив Шредера для переговоров

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин направил политический сигнал Брюсселю, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника в переговорах с Европой, пишет газета Tagesspiegel. По оценке газеты, таким образом российская сторона демонстрирует, что потенциальные переговоры могут в большей степени перейти в европейское поле, а не оставаться исключительно в рамках взаимодействия с США.

Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву, — пишет издание.

Издание также отмечает, что в Москве Шредера рассматривают не как бывшего политика или лоббиста, а как фигуру, способную, по их оценке, самостоятельно представлять и отстаивать европейские интересы.

Ранее стало известно, что в Германии ряд депутатов поддержали идею Путина о привлечении Шредера к переговорам между РФ и Европой. Другие немецкие политики также считают, что Европе следует использовать все доступные инструменты для контакта с Москвой.

Европа
Брюссель
Владимир Путин
Герхард Шредер
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке
Ермака заподозрили в попытке бегства
Автомобиль взорвался в центре Киева
Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов
Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове
Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе
Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области
Депутат Госдумы покинул ЛДПР
Орбан обеспокоен новым либеральным правительством
Мамаев оценил интерес «ПСЖ» к талантливому российскому футболисту
Лидеры Евросоюза жестко осадили амбиции Каллас по переговорам с Москвой
Россиянин подорвался на взрывчатке в ДНР
Скандал с Орбакайте, слухи о болезни, жена в США: как живет Игорь Крутой
В Европе разглядели намек в послании Путина
Девятиэтажка загорелась на востоке Москвы
Росавтодор против цемента, пекло у Измайловского кремля: что будет дальше
Гладков подал в отставку: что известно, кто возглавит Белгородскую область
Стало известно, о чем Лавров беседовал с коллегой из Индии
Автоэксперт назвал эффективные способы экономии бензина
Известный радиоведущий назвал главную заслугу Молчанова на ТВ
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.