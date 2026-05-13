В Европе разглядели намек в послании Путина

Президент России Владимир Путин направил политический сигнал Брюсселю, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника в переговорах с Европой, пишет газета Tagesspiegel. По оценке газеты, таким образом российская сторона демонстрирует, что потенциальные переговоры могут в большей степени перейти в европейское поле, а не оставаться исключительно в рамках взаимодействия с США.

Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву, — пишет издание.

Издание также отмечает, что в Москве Шредера рассматривают не как бывшего политика или лоббиста, а как фигуру, способную, по их оценке, самостоятельно представлять и отстаивать европейские интересы.

Ранее стало известно, что в Германии ряд депутатов поддержали идею Путина о привлечении Шредера к переговорам между РФ и Европой. Другие немецкие политики также считают, что Европе следует использовать все доступные инструменты для контакта с Москвой.