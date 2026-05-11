В Германии ряд депутатов поддержали идею президента России Владимира Путина о привлечении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к переговорам между РФ и Европой, сообщило издание Spiegel. Другие немецкие политики также считают, что Европе следует использовать все доступные инструменты для контакта с Москвой.

Один из представителей СДПГ Ральф Штегнер заявил, что отказ от использования потенциала Шредера в такой ситуации можно было бы считать упущенной возможностью. По его словам, если есть шанс наладить диалог через подобные каналы, его не стоит игнорировать.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен сообщил о необходимости как можно более быстрого начала переговоров Запада с Россией. Он отметил, что на этом фоне европейские политические элиты создают дополнительные препятствия для диалога.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта заявил: Евросоюз готовится к проведению возможных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что общается с представителями государств — членов объединения, чтобы определить актуальные темы.