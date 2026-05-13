Безбилетник вывернул руку контролеру и отправился в колонию В Москве пассажира отправили в колонию за нападение на контролера

Кузьминский суд Москвы приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы за нападение на контролера ГКУ «Организатор перевозок», сообщила пресс-служба столичного дептранса. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти. В момент конфликта у виновного не был оплачен проезд.

Контролер выявил пассажира, который не оплатил проезд и отказался предъявить документы. После этого мужчина начал вести себя агрессивно. Нарушитель толкнул сотрудника, схватил его за руку и вывернул ее.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что с начала года это уже 13-й случай нападения на сотрудников ГКУ «Организатор перевозок». По его словам, по каждому такому инциденту проводится проверка.

