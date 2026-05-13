Безбилетник вывернул руку контролеру и отправился в колонию

13 мая 2026 в 19:44

В Москве пассажира отправили в колонию за нападение на контролера

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кузьминский суд Москвы приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы за нападение на контролера ГКУ «Организатор перевозок», сообщила пресс-служба столичного дептранса. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти. В момент конфликта у виновного не был оплачен проезд.

Контролер выявил пассажира, который не оплатил проезд и отказался предъявить документы. После этого мужчина начал вести себя агрессивно. Нарушитель толкнул сотрудника, схватил его за руку и вывернул ее.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что с начала года это уже 13-й случай нападения на сотрудников ГКУ «Организатор перевозок». По его словам, по каждому такому инциденту проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области будут судить 22-летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на полицейского. По версии следствия, в июле 2023 года пьяный молодой человек у магазина в поселке Яшкино узнал сотрудника полиции, который привлекал его к административной ответственности, и вместе со знакомым избил правоохранителя.

Москва
контроллеры
нападения
приговоры
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
