20 марта 2026 в 11:00

Жителя Кузбасса осудят за избиение полицейского

В Кемеровской области перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России. Согласно версии следствия, инцидент произошел 3 июля 2023 года в поселке Яшкино.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из местных магазинов, 22-летний обвиняемый заметил полицейского, который ранее участвовал в привлечении его к административной ответственности. Действуя из личной неприязни, молодой человек вместе со знакомым избил правоохранителя. В результате сотруднику полиции был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в мае 2025 года тот же фигурант в общественном месте оскорбил мужчину по национальному признаку, после чего нанес ему побои, сопровождая свои действия призывами к совершению противоправных действий в отношении представителей других национальностей.

На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Ранее житель села в Тыве был приговорен к двум годам колонии за нападение на следователя полиции. По данным следствия, мужчина, недовольный действиями правоохранителя, сначала разбил его служебную машину палкой, а затем избил самого сотрудника.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

