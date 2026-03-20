Жителя Кузбасса осудят за избиение полицейского

В Кемеровской области перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России. Согласно версии следствия, инцидент произошел 3 июля 2023 года в поселке Яшкино.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из местных магазинов, 22-летний обвиняемый заметил полицейского, который ранее участвовал в привлечении его к административной ответственности. Действуя из личной неприязни, молодой человек вместе со знакомым избил правоохранителя. В результате сотруднику полиции был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в мае 2025 года тот же фигурант в общественном месте оскорбил мужчину по национальному признаку, после чего нанес ему побои, сопровождая свои действия призывами к совершению противоправных действий в отношении представителей других национальностей.

На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Ранее житель села в Тыве был приговорен к двум годам колонии за нападение на следователя полиции. По данным следствия, мужчина, недовольный действиями правоохранителя, сначала разбил его служебную машину палкой, а затем избил самого сотрудника.