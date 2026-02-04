Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 16:17

Мужчина поплатился за нападение с палкой на полицейского

В Тыве мужчину приговорили к двум годам колонии за избиение следователя палкой

Житель села в Тыве приговорен к двум годам колонии за нападение на следователя полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике. По данным следствия, мужчина, недовольный действиями правоохранителя, сначала разбил его служебную машину палкой, а затем избил самого сотрудника.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), — говорится в сообщении.

Ранее суд приговорил отца из Свердловской области к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности троим его детям. Дети погибли из-за пожара в дачном доме в поселке Логиново. В пресс-службе уточнили, что мужчина самостоятельно построил дачный дом, включая монтаж электросети, не имея профильного образования.

До этого несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга получил восемь лет воспитательной колонии за то, что надругался над тремя женщинами. Преступления были совершены в течение одного часа в Красном Селе.

