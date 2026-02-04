Мужчина поплатился за нападение с палкой на полицейского В Тыве мужчину приговорили к двум годам колонии за избиение следователя палкой

Житель села в Тыве приговорен к двум годам колонии за нападение на следователя полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике. По данным следствия, мужчина, недовольный действиями правоохранителя, сначала разбил его служебную машину палкой, а затем избил самого сотрудника.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), — говорится в сообщении.

