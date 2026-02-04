Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:54

Суд вынес приговор отцу по делу о гибели троих детей в пожаре

На Урале осудили отца после гибели детей при пожаре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд приговорил отца из Свердловской области к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности троим его детям, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Дети погибли из-за пожара в дачном доме в поселке Логиново.

Осужден многодетный отец по делу о гибели детей в пожаре. <…> Обвиняемый не принял мер для устранения неисправности [проводки]. Это привело к возгоранию в ночь на 5 сентября 2025 года, в результате пожара погибли трое детей. <…> Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина самостоятельно построил дачный дом, включая монтаж электросети, не имея профильного образования. В результате электропроводка в санузле функционировала в аварийном режиме. В результате пожара погибли дети в возрасте 5, 7 и 11 лет. Осужденному удалось спасти из горящего дома супругу и еще четверых детей. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске похоронили подростков, погибших в результате пожара в частной сауне. Прощание состоялось в школе № 68, где часть ребят училась в десятом классе, а также в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Белые гробы были усыпаны цветами и игрушками. На церемонии дежурили полицейские и медики, помощь которых понадобилась родственникам погибших.

суды
пожары
погибшие
дети
Свердловская область
