Суд вынес приговор отцу по делу о гибели троих детей в пожаре

Суд приговорил отца из Свердловской области к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности троим его детям, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Дети погибли из-за пожара в дачном доме в поселке Логиново.

Осужден многодетный отец по делу о гибели детей в пожаре. <…> Обвиняемый не принял мер для устранения неисправности [проводки]. Это привело к возгоранию в ночь на 5 сентября 2025 года, в результате пожара погибли трое детей. <…> Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина самостоятельно построил дачный дом, включая монтаж электросети, не имея профильного образования. В результате электропроводка в санузле функционировала в аварийном режиме. В результате пожара погибли дети в возрасте 5, 7 и 11 лет. Осужденному удалось спасти из горящего дома супругу и еще четверых детей. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

