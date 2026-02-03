В Прокопьевске похоронили задохнувшихся в частной сауне подростков

В Прокопьевске Кемеровской области похоронили подростков, погибших в результате пожара в частной сауне, сообщил портал NGS42.RU. Проводить молодых людей в последний путь пришли сотни местных жителей.

Прощание состоялось в школе № 68, где часть ребят училась в десятом классе, а также в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Белые гробы были усыпаны цветами и игрушками. На церемонии дежурили полицейские и медики, помощь которых понадобилась родственникам погибших.

После траурных обрядов троих подростков похоронили рядом друг с другом на кладбище. Четвертого предадут земле на следующий день, 4 февраля.

Пожар в частной сауне произошел 31 января на площади 70 квадратных метров. В результате погибли Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Спастись удалось только одной девушке из компании. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации СК, погибшие отравились угарным газом. У детей не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня.