Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 16:23

В Прокопьевске похоронили задохнувшихся в частной сауне подростков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Прокопьевске Кемеровской области похоронили подростков, погибших в результате пожара в частной сауне, сообщил портал NGS42.RU. Проводить молодых людей в последний путь пришли сотни местных жителей.

Прощание состоялось в школе № 68, где часть ребят училась в десятом классе, а также в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Белые гробы были усыпаны цветами и игрушками. На церемонии дежурили полицейские и медики, помощь которых понадобилась родственникам погибших.

После траурных обрядов троих подростков похоронили рядом друг с другом на кладбище. Четвертого предадут земле на следующий день, 4 февраля.

Пожар в частной сауне произошел 31 января на площади 70 квадратных метров. В результате погибли Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Спастись удалось только одной девушке из компании. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации СК, погибшие отравились угарным газом. У детей не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня.

Прокопьевск
Кемеровская область
подростки
дети
похороны
пожары
смерти
сауны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.