Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей

В Прокопьевске Кемеровской области попрощались с пятым погибшим при пожаре в сауне подростком. Четверых его друзей похоронили накануне. На обе церемонии пришли сотни людей. Движение у церкви регулировали сотрудники ДПС. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как прошли похороны погибших подростков в Прокопьевске

В Прокопьевске Кемеровской области похоронили пятого подростка, погибшего при пожаре в частной сауне. По информации местных СМИ, проститься с мальчиком пришло так много людей, что дорогу пришлось патрулировать сотрудникам ДПС.

«Знакомый школьника рассказал, что виделся с ним за четыре часа до гибели — он делился планами на будущее. Товарищ отговаривал его идти в этот банный комплекс, предлагал варианты лучше», — пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, в колледже, где училась одна из погибших девочек, многие до сих пор пребывают в состоянии шока. Студенты рассказали, что преподаватели приходят на занятия в слезах.

С четырьмя детьми простились 3 февраля. Проводить их в последний путь пришли сотни местных жителей.

Прощание состоялось в школе № 68, где часть ребят учились в десятом классе, а также в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Белые гробы были усыпаны цветами и игрушками. На церемонии дежурили полицейские и медики, помощь которых понадобилась родственникам погибших.

В одном из гробов лежал белый зайка, в другом — мишка. В третий близкие погибшей положили Чебурашку. Девочки будто спали в гробах.

«Люди идут. Последний раз такое было летом, когда тоже хоронили четверых. Тогда ребята с Красной Горки разбились на трассе», — сказала aif.ru флорист местного цветочного магазина.

Частная сауна, в которой погибли пять подростков Фото: t.me/SKRKuzbass

Журналисты отметили, что большинство пришедших попрощаться — ученики местных школ и студенты из Прокопьевского физкультурного техникума, где учились двое погибших и выжившая девочка.

«Мы их вообще не знаем и не из их школы. Пришли из уважения», — рассказали СМИ две девочки.

После траурных обрядов троих подростков похоронили рядом друг с другом на Усятском кладбище. Четвертого предали земле на другом кладбище.

«Не забирайте ее у меня! Мама, как я ее отпущу?!» — рыдала у гроба мать одной из погибших девочек.

Кого привлекут к ответственности за гибель подростков в сауне Прокопьевска

Трагедия произошла вечером 31 января, когда подростки в возрасте от 15 до 17 лет отмечали тройной день рождения. Они сняли номер в бане «Отель-сауна» на Кубанской улице.

Когда произошел пожар, одной девочке удалось спастись — она выбежала из горящего помещения. Другие дети прыгнули в бассейн, но погибли, надышавшись угарным газом.

«Погибли три девочки 16 лет и два мальчика 15 и 17 лет», – говорится в сообщении СК РФ.

После пожара в частной сауне Прокопьевска на скамье подсудимых оказались ее владельцы — братья Павел и Алексей Долгачевы, а также администратор Елена Селищева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

Алексей Долгачев (слева в наручниках) Фото: t.me/SKRKuzbass

По информации NGS42.RU, в 2020 году Алексей Долгачев купил с торгов двухэтажное здание с сауной, сделал ремонт и открыл бизнес. Он якобы оформил объект в нарушение закона и нанял сотрудников без документов. Алексей сам пришел к следователю и частично признал вину. Его арестовали на 1 месяц 30 суток.

Администратора сауны отправили под домашний арест. Селищева просила об этой мере пресечения, поскольку воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Она была неофициально трудоустроена в сауне. При этом женщина не признает свою вину. Она считает, что сделала все возможное для спасения детей. Когда начался пожар, она открыла дверь и крикнула им, чтобы выбегали наружу.

Какую версию выдвинули следователи о пожаре в сауне Прокопьевска

Индивидуальный предприниматель и его брат, организовавшие работу сауны в Прокопьевске, грубо нарушили требования пожарной безопасности. Это привело к гибели пятерых подростков, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

«Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления», — говорится в сообщении Следкома.

По версии следствия, погибшие подростки отравились угарным газом. При этом у несовершеннолетних не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня.

По информации местных СМИ, владелец сауны нарисовал от руки план эвакуации при пожаре и повесил его на стену без согласования с инспекторами пожарной безопасности. На допросах мужчина заявил, что купил огнетушители полгода назад, но потерял сертификат.

