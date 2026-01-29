«Тухлая рыба, тараканы»: что творилось в психбольнице, где умерло 9 человек

«Тухлая рыба, тараканы»: что творилось в психбольнице, где умерло 9 человек

В Прокопьевске Кемеровской области в интернате для людей с психическими расстройствами за январь умерли девять пациентов. Возбуждено и расследуется уголовное дело. NEWS.ru выяснил, что же на самом деле происходило за закрытыми дверями медицинского учреждения.

Что произошло в интернате Прокопьевска

29 января стало известно, что причиной смерти пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» стал грипп А. Следственный комитет по Кемеровской области сообщил, что это стало возможным из-за нарушения санитарных правил. По данным следствия, «в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения создались условия, способствующие возникновению и распространению вирусной инфекции».

Оказалось, что с 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 человек.

В каких условиях находились пациенты в интернате Прокопьевска

Психоневрологический интернат находится на окраине города. Двухэтажное здание с пластиковыми окнами выглядит добротно. В соцсетях можно найти много негативных отзывов об учреждении. Как утверждает Telegram-канал SHOT, у тех постояльцев, кто не имел близких родственников, якобы полностью забирали пенсию, а тем, кто имел родных, оставляли четвертую часть от полученных средств.

«Я уволилась из этого интерната в прошлом году. Надолго меня не хватило. Вы не представляете, сколько петиций писал персонал, чтобы там провели проверки и разобрались», — поделилась с журналистами бывшая сотрудница учреждения.

По ее словам, деньги исправно выделялись на все — еду, лекарства, моющие средства, но до пациентов ничего не доходило. Сообщается, что их кормили гнилыми овощами, тухлой рыбой и заплесневелой курятиной. Постояльцы учреждения рассказали, что кухня кишела полчищами тараканов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жительница Прокопьевска Екатерина рассказала корреспонденту NEWS.ru, что в интернате содержались постояльцы от 18 лет. Каждый день их выводили гулять по территории учреждения за забором. Через дорогу, буквально через 10 метров от интерната, в лесопарке располагалось кладбище.

«Возможно, умерших пациентов хоронили в этом лесу. На проблемы жаловались даже сами сотрудники. В ответ они получали „отписки“ о том, что чиновники все проверили и не нашли нарушений. Затем сотрудники получали угрозы, что их уволят по статье и не дадут больше никуда устроиться», — утверждает Екатерина.

Женщина несколько лет пыталась привлечь внимание к проблемам учреждения.

«В местных пабликах я публиковала посты и видео с сообщениями о том, что в интернате нет провизии, санитарки выполняют функции медсестер и никто им за это не доплачивает. Теперь, когда нарушения и смерти скрывать стало невозможно, подняли суету», — поделилась собеседница с NEWS.ru.

За что персонал и пациенты хвалят интернат в Прокопьевске

«Почему так вышло?! Наверное, должности поделить не могут», — поделилась с корреспондентом NEWS.ru сотрудница интерната Анна, которая работает там уже год. Собеседница рассказала, что большинство врачей учреждения — очень душевные люди, вызывающие уважение, — «они отдают свое доброе сердце больным».

«Атмосфера внутри интерната спокойная и доброжелательная, каждому человеку уделяется необходимое внимание, учитываются индивидуальные потребности и пожелания. Все помещения держатся в порядке», — утверждает Анна.

Она заметила, что сама переживает из-за сложившейся ситуации. «Тем, у кого родные проходят лечение в интернате, можно посоветовать не волноваться. Правда, я работаю в другом корпусе», — говорит Анна.

Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области Фото: Виль Равилов/РИА Новости

Почему погибли пациенты в интернате Прокопьевска

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщила, что в ходе проверки в интернате были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. По данным ведомства, руководителю учреждения внесено представление. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

К смерти пациентов могла привести внутрибольничная инфекция, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, организация всего того, что происходило с пациентами, была на критически плохом уровне.

«Для того, чтобы не распространялась внутрибольничная инфекция, нужно делать именно капитальный ремонт с определенной периодичностью, потому что все бактерии, вирусы и прочие вредные вещества проникают в стены. Невозможно, просто перекрасив их или поклеив обои, избавиться от заразы», — высказалась Меркачева.

