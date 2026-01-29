Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:56

Умерших пациентов кузбасского интерната могли хоронить в лесу

NGS42: умерших пациентов интерната в Прокопьевске могли хоронить в лесу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Прокопьевска сообщил порталу NGS42, что умерших пациентов психоневрологического дома-интерната могли хоронить в лесу неподалеку от учреждения. Как отметил собеседник издания, он наткнулся на массовое захоронение без опознавательных знаков летом 2025 года.

Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты. Летом вообще не найти, когда все разрастется. Для людей будет удивлением, если, блуждая по лесу, они выйдут на захоронения, непонятно к кому относящиеся, — рассказал он.

По просьбе NGS42 местный житель вновь посетил место в лесу и сделал фотографии. На опубликованных снимках видны могилы, где указан возраст похороненных — от 19 до 73 лет. Издание скрыло фамилии и даты смерти людей, отмеченные на плитах.

Источник NGS42 также обратил внимание, что установленные надгробия выглядят старыми и, вероятно, могли быть взяты с других кладбищ. При этом, как отмечает источник, территория не обозначена как место погребения — никаких оград и указателей там нет.

Ранее стало известно, что девять пациентов интерната умерли за январь после массового заболевания гриппом А. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время следствие устанавливает точные причины и обстоятельства произошедшего.
интернаты
Кемеровская область
Кузбасс
захоронения
смерти
кладбища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского Вознесенска устроил смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.