Умерших пациентов кузбасского интерната могли хоронить в лесу

Житель Прокопьевска сообщил порталу NGS42, что умерших пациентов психоневрологического дома-интерната могли хоронить в лесу неподалеку от учреждения. Как отметил собеседник издания, он наткнулся на массовое захоронение без опознавательных знаков летом 2025 года.

Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты. Летом вообще не найти, когда все разрастется. Для людей будет удивлением, если, блуждая по лесу, они выйдут на захоронения, непонятно к кому относящиеся, — рассказал он.

По просьбе NGS42 местный житель вновь посетил место в лесу и сделал фотографии. На опубликованных снимках видны могилы, где указан возраст похороненных — от 19 до 73 лет. Издание скрыло фамилии и даты смерти людей, отмеченные на плитах.

Источник NGS42 также обратил внимание, что установленные надгробия выглядят старыми и, вероятно, могли быть взяты с других кладбищ. При этом, как отмечает источник, территория не обозначена как место погребения — никаких оград и указателей там нет.

Ранее стало известно, что девять пациентов интерната умерли за январь после массового заболевания гриппом А. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время следствие устанавливает точные причины и обстоятельства произошедшего.