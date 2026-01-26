Медведев заявил о реакции США на предложение Путина по ДСНВ Медведев: США пока не дали России ответ на предложение Путина по ДСНВ

Москва еще не получила от Вашингтона официального ответа на предложение президента РФ Владимира Путина по продлению на год ограничений, установленных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил газете «Коммерсант» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эта инициатива могла бы стать большим шагом в сторону глобальной безопасности.

Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США. Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили, — отметил Медведев.

Ранее эксперты Bloomberg подчеркнули, что главе Белого дома Дональду Трампу следует принять предложение Путина и продлить на год действие ДСНВ. Отмечается, что действие текущего соглашения истекает в феврале.

До этого Трамп указал, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего. Президент США также счел обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала. По его мнению, в переговоры также следует вовлечь несколько других мировых игроков.