Медведев заявил о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Москва еще не получила от Вашингтона официального ответа на предложение президента РФ Владимира Путина по продлению на год ограничений, установленных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил газете «Коммерсант» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эта инициатива могла бы стать большим шагом в сторону глобальной безопасности.
Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США. Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили, — отметил Медведев.
Ранее эксперты Bloomberg подчеркнули, что главе Белого дома Дональду Трампу следует принять предложение Путина и продлить на год действие ДСНВ. Отмечается, что действие текущего соглашения истекает в феврале.
До этого Трамп указал, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего. Президент США также счел обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала. По его мнению, в переговоры также следует вовлечь несколько других мировых игроков.