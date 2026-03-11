Адвокат дала супругам важный совет перед разводом

Заключение нотариального соглашения является эффективным инструментом для мирного расторжения брака, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, это поможет избежать расходов на судебные разбирательства по вопросам раздела имущества и назначения алиментов.

Первый и самый важный совет [для разводящихся супругов] — попытаться сохранить конструктивный диалог. Если в семье есть несовершеннолетние дети, расторжение брака возможно только в суде. Однако и в этом случае оставшиеся вопросы, включая раздел имущества, алименты, определение места жительства и порядка общения, лучше решить миром, заключив нотариальное соглашение или брачный договор. Это сэкономит не только деньги, но и время, ведь судебные процессы зачастую длятся по несколько лет, — поделилась Шакина.

Она подчеркнула, что мирный способ урегулирования отношений часто приносит наибольшее удовлетворение всем участникам развода и помогает сохранить отношения в будущем. Однако, по словам адвоката, устные договоренности о разделе имущества могут быть опасными, поэтому все соглашения необходимо фиксировать документально.

Ранее юрист Лариса Феттер посоветовала мужчинам во время развода избегать конфликтов с женой. По ее словам, ссоры и оскорбления только усилят и без того напряженную атмосферу.