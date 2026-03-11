Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 05:20

Адвокат дала супругам важный совет перед разводом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заключение нотариального соглашения является эффективным инструментом для мирного расторжения брака, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, это поможет избежать расходов на судебные разбирательства по вопросам раздела имущества и назначения алиментов.

Первый и самый важный совет [для разводящихся супругов] — попытаться сохранить конструктивный диалог. Если в семье есть несовершеннолетние дети, расторжение брака возможно только в суде. Однако и в этом случае оставшиеся вопросы, включая раздел имущества, алименты, определение места жительства и порядка общения, лучше решить миром, заключив нотариальное соглашение или брачный договор. Это сэкономит не только деньги, но и время, ведь судебные процессы зачастую длятся по несколько лет, — поделилась Шакина.

Она подчеркнула, что мирный способ урегулирования отношений часто приносит наибольшее удовлетворение всем участникам развода и помогает сохранить отношения в будущем. Однако, по словам адвоката, устные договоренности о разделе имущества могут быть опасными, поэтому все соглашения необходимо фиксировать документально.

Ранее юрист Лариса Феттер посоветовала мужчинам во время развода избегать конфликтов с женой. По ее словам, ссоры и оскорбления только усилят и без того напряженную атмосферу.

