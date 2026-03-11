Психиатр рассказала, как перестать контролировать партнера

Новые хобби и друзья способны уберечь от желания постоянно контролировать партнера, заявила NEWS.ru врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко Алина Попович. По ее словам, стремление проверять переписку избранника и его круг общения чаще всего продиктовано внутренней тревогой и страхом потери.

Желание контролировать партнера — частая проблема. Люди проверяют переписки, задают бесконечные вопросы о том, где он был, с кем общается, почему не ответил сразу. Часто это подают как заботу или желание быть ближе, но на самом деле за таким поведением стоит тревога и страх потери. Контроль не укрепляет связь между людьми. Чем сильнее один пытается управлять жизнью другого, тем быстрее в отношениях появляется дистанция. Там, где постоянно требуют отчета и объяснений, постепенно исчезает чувство безопасности и близости. Отпустить контроль помогает развитие собственной автономии. Личные интересы, друзья, работа и собственные цели создают ощущение устойчивости, — пояснила Попович.

Она отметила, что контроль может проявляться как в прямых требованиях и ограничениях, так и в скрытых манипуляциях через обиды и чувство вины. По словам специалиста, чем сильнее давление, тем больше у партнера возникает желание защищать личные границы, что может привести к отдалению и скрытности.

Контроль может проявляться по-разному, например просьбами показать телефон, требованием сообщать о каждом шаге или ограничениями в общении с друзьями. Или обидами, давлением через чувство вины, постоянными претензиями. Человек может искренне считать, что таким образом защищает отношения, но для партнера это часто ощущается как недоверие и нарушение личных границ. В таких случаях человек пытается снизить собственную тревогу. Сильный контроль провоцирует обратную реакцию. Чем больше давления, тем сильнее возникает желание защищать свои границы. Это может проявиться в отдалении или скрытности, — заявила Попович.

