На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина Bloomberg: Трампу следует принять предложение Путина по ДСНВ

Главе Белого дома Дональду Трампу следует принять предложение президента России Владимира Путина и продлить на год действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили эксперты информационного агентства Bloomberg. Отмечается, что действие текущего соглашения истекает в феврале.

США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора. Восстановление инспекций укрепит уверенность обеих сторон в том, что другая сторона действительно выполняет обязательства, — отметили аналитики.

В издании напомнили, что Москва и Вашингтон проводят консультации два раза в год. Помимо ДСНВ, в рамках встреч стороны обсуждают и другие вопросы.

Ранее Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего. Президент США также счел обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала.