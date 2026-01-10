Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:14

На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина

Bloomberg: Трампу следует принять предложение Путина по ДСНВ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Главе Белого дома Дональду Трампу следует принять предложение президента России Владимира Путина и продлить на год действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили эксперты информационного агентства Bloomberg. Отмечается, что действие текущего соглашения истекает в феврале.

США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора. Восстановление инспекций укрепит уверенность обеих сторон в том, что другая сторона действительно выполняет обязательства, — отметили аналитики.

В издании напомнили, что Москва и Вашингтон проводят консультации два раза в год. Помимо ДСНВ, в рамках встреч стороны обсуждают и другие вопросы.

Ранее Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего. Президент США также счел обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
ДСНВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-3 самых дорогих квартир в России
Стало известно место съемок четвертого сезона «Белого лотоса»
Ургант прервал молчание шутками над Дибровым и Долиной
Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье
В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»
Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте
Раскрыт новый маркер риска инфаркта и инсульта
Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка
На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина
Маршрут Золотое кольцо России расширится новыми городами
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков
Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»
Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии
Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы
Сын Бекхэмов перестал общаться с родителями после видео с жареной курицей
Новый глава офиса Зеленского раскритиковал работу военкоматов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.