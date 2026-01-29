Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 09:51

Девять россиян с психическими расстройствами умерли за месяц в интернате

Девять пациентов умерли в интернате Прокопьевска за январь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Девять пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» умерли за январь после массового заболевания гриппом А, передает ТАСС со ссылкой на власти Кузбасса. По каждому случаю инициируют проверку. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты Кузбасса проводит проверку в интернате после публикации информации о возможном ненадлежащем обращении с пациентами и массовом заражении. До этого стало известно, что в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области выявлено заражение гриппом А.

Также врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть граждан уже переболела вирусом. До этого появилась информация, что новый всплеск заболеваемости может начаться уже во второй половине января или в начале февраля.

Кузбасс
интернаты
умершие
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
Пассажиры пришли на помощь застрявшему в сугробе автобусу
Высота сугробов в Москве превысила норму в два раза
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.