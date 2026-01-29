Девять россиян с психическими расстройствами умерли за месяц в интернате

Девять пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» умерли за январь после массового заболевания гриппом А, передает ТАСС со ссылкой на власти Кузбасса. По каждому случаю инициируют проверку. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты Кузбасса проводит проверку в интернате после публикации информации о возможном ненадлежащем обращении с пациентами и массовом заражении. До этого стало известно, что в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области выявлено заражение гриппом А.

Также врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть граждан уже переболела вирусом. До этого появилась информация, что новый всплеск заболеваемости может начаться уже во второй половине января или в начале февраля.