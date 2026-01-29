Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат

Министерство труда и социальной защиты Кузбасса проводит проверку в Прокопьевском психоневрологическом интернате после публикации информации о возможном ненадлежащем обращении с пациентами и массовом заражении, сообщила пресс-служба ведомства. В учреждении работает комиссия под руководством министра Натальи Чайки, которая опрашивает сотрудников интерната, передает РИА Новости.

В Прокопьевском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства, продолжается проверка Минтруда Кузбасса. Комиссия во главе с министром труда и социальной защиты Натальей Чайкой продолжает общаться с работниками учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области выявлено массовое заражение гриппом А. По предварительным данным, госпитализированы 46 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Заболевание вызвало у постояльцев лихорадку, температуру до 40 градусов и сильную ломоту в теле. Следственный комитет организовал проверку, по итогам которой возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).