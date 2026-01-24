В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания

Массовое заражение гриппом А выявлено в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области, госпитализированы 46 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT. Заболевание вызвало у постояльцев лихорадку, температуру до 40 градусов и сильную ломоту в теле. По предварительной информации источника, есть подозрения на гонконгский грипп.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть граждан уже переболела вирусом. До этого появилась информация, что новый всплеск заболеваемости может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. После возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

Кроме того, инфекционист Владимир Чуланов рассказал, что специалисты не располагают информацией о том, что России угрожает пандемия аденовируса. По его словам, его доля в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов.