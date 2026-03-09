Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 04:48

Названа дата церемонии присяги новому лидеру Ирана

Fars: церемония присяги на верность новому лидеру Ирана Хаменеи пройлет 9 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Торжественная церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи состоится 9 марта, пишет агентство Fars. Мероприятие пройдет в Тегеране и начнется в 15:00 по местному времени (14:30 по мск).

Местом проведения церемонии станет площадь Энгеляб в центре столицы. Более подробной информации о мероприятии обнародовано не было.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо новому верховному лидеру страны. В послании он назвал избрание сына погибшего аятоллы Али Хаменеи выражением воли всего иранского народа и показателем его единения.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) признал нового верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи. Военные выступили с заявлением о поддержке решения Совета экспертов и подчеркнули, что готовы «полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания» нового рахбара.

Кроме того, в Сети появилось видео момента объявления имени третьего религиозного лидера Ирана. На площади Ванак в Тегеране тысячи собравшихся иранцев скандировали призывы к Аллаху и называли нового аятоллу лидером страны.

Иран
церемонии
присяга
мероприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный Мадуро направил Венесуэле послание веры
В РФПИ связали рост цен на нефть с усилением голоса России в мире
Пенсионерам могут предложить дополнительный оплачиваемый отпуск
Экс-замдиректору «Калашникова» ужесточили обвинение
Составлен список звезд, которые готовятся стать родителями в 2026 году
Названа дата церемонии присяги новому лидеру Ирана
Полеты над Калугой временно приостановили
Трамп озвучил, кто и когда закончит войну в Иране
Пугачева может лишиться своего бренда в России
Карьера, личная жизнь, неприязнь к Прилучному: как живет Карина Разумовская
«Не забудем»: в США одернули правого политика Польши из-за Ирана
Швейцария высказала свою позицию по вступлению в Евросоюз
Ракета Patriot рухнула на жилые кварталы в Манаме
«Воля народа»: в Иране объяснили избрание лидером сына Хаменеи
Россия подготовила инициативу для прекращения ближневосточного конфликта
«Это кошмар»: бойцы ВСУ рассказали о горах трупов на Лиманском направлении
Фрагменты метеорита повредили дома в юго-западной части Германии
Российским медикам предложили шесть цветов формы в зависимости от должности
Стало известно, насколько выросла торговля оружием в мире из-за Европы
Иран начал 30-й этап операции против Израиля с помощью гиперзвуковых ракет
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.