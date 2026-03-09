Названа дата церемонии присяги новому лидеру Ирана

Торжественная церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи состоится 9 марта, пишет агентство Fars. Мероприятие пройдет в Тегеране и начнется в 15:00 по местному времени (14:30 по мск).

Местом проведения церемонии станет площадь Энгеляб в центре столицы. Более подробной информации о мероприятии обнародовано не было.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо новому верховному лидеру страны. В послании он назвал избрание сына погибшего аятоллы Али Хаменеи выражением воли всего иранского народа и показателем его единения.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) признал нового верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи. Военные выступили с заявлением о поддержке решения Совета экспертов и подчеркнули, что готовы «полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания» нового рахбара.

Кроме того, в Сети появилось видео момента объявления имени третьего религиозного лидера Ирана. На площади Ванак в Тегеране тысячи собравшихся иранцев скандировали призывы к Аллаху и называли нового аятоллу лидером страны.