09 марта 2026 в 01:02

КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана

КСИР выразил готовность следовать указаниям нового верховного лидера Хаменеи

КСИР КСИР Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) признал нового верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи. Военные выступили с заявлением о поддержке решения Совета экспертов и подчеркнули, что готовы «полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания» нового рахбара.

Корпус стражей как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, — говорится в обращении, которое распространила иранская гостелерадиокомпания.

Присяга КСИР — важнейший этап легитимации нового лидера. Моджтаба Хаменеи, сын убитого 28 февраля аятоллы Али Хаменеи, был избран на пост после гибели отца в результате американо-израильской операции. В своем первом обращении новый лидер пообещал продолжать курс на сопротивление и месть врагам Республики. Поддержка КСИР гарантирует ему контроль над военной мощью страны в условиях войны с коалицией во главе с США и Израилем.

Ранее в Сети появилось видео момента объявления имени третьего религиозного лидера Ирана. На площади Ванак в Тегеране тысячи собравшихся иранцев скандировали призывы к Аллаху и называли нового аятоллу лидером страны. Моджтаба Хаменеи был избран единогласно.

Али Хаменеи
лидеры
Иран
присяга
