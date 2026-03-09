Избран новый лидер Ирана: кто им стал, реакция, что это значит для страны

Избран новый лидер Ирана: кто им стал, реакция, что это значит для страны

Второй сын покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи, 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи, стал новым правителем Исламской Республики. Что о нем известно, как на его избрание отреагировали граждане страны?

Что известно об избрании Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана

Государственное агентство Fars сообщило, что совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны.

«По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», — следует из обнародованного заявления.

Совет экспертов выбрал верховного лидера еще утром, 8 марта. О том, что эксперты достигли согласия, сообщил член совета Мохаммад-Мехди Мирбагери.

После заявления ликующие толпы иранцев вышли на улицы, празднуя назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером страны. Граждане Исламской Республики размахивают флагом страны и выкрикивают имя политика.

Сын Али Хаменеи обладает значительным авторитетом в политико-религиозной сфере. В прошлом он занимал ключевые посты в иранском правительстве и активно взаимодействовал с Корпусом стражей Исламской революции.

Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным руководителем Ирана, известного как рахбар. Его полномочия определены пожизненно. В соответствии с Конституцией Ирана, на должность верховного лидера могут претендовать как политические, так и религиозные деятели. Однако кандидат должен соответствовать определенным критериям: он обязан быть честным, глубоко верующим, обладать управленческими навыками и безупречной репутацией. Кроме того, он должен исповедовать официальную религию страны и поддерживать принципы Исламской Республики.

Предыдущими руководителями Ирана были Рухолла Хомейни и Али Хаменеи. Хомейни возглавил страну после свержения шаха в результате Исламской революции и стал лидером революционного движения, что обеспечило ему значительную популярность среди населения. Его правление завершилось в 1989 году.

Биография и личная жизнь Моджтабы Хаменеи

Моджтаба Хаменеи появился на свет в 1969 году в Мешхеде, крупнейшем городе провинции Хорасан-Резави, расположенной на северо-востоке Ирана. Он был вторым ребенком в семье Али Хаменеи.

После окончания школы Моджтаба посвятил себя изучению теологии. Среди его первых наставников были аятолла Сайед Махмуд Хашеми Шаруди и сам Али Хаменеи.

В 1999 году Моджтаба решил продолжить свое духовное образование в Куме, важном религиозном центре для шиитов. После окончания учебы он был посвящен в сан клирика. В Куме его обучали такие выдающиеся богословы, как Месбах Йезди, аятолла Лотфола Сафи Гольпайегани и Мохаммад Багер Хазари.

Моджтаба Хаменеи был преподавателем богословия в религиозном центре Кума. Он прославился как ярый приверженец бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, активно поддержав его кандидатуру на президентских выборах 2005 и 2009 годов.

Как писал Пятый канал, по некоторым сведениям, из-за конфликта между Ахмадинежадом и Али Хаменеи Моджтаба, как считается, участвовал в покушении на рахбара и был арестован. В 2013 году Махмуд Ахмадинежад обвинил Моджтабу в незаконном использовании государственных ресурсов. Это обстоятельство спровоцировало дискуссии о возможном разрыве их политического союза.

Моджтаба женат на дочери Голям-Али Аделя, ранее занимавшего пост председателя парламента Ирана. По неподтвержденным данным, в 2007 году у Моджтабы родился сын, которого назвали Али.

Читайте также:

Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана

«Били прямо в детей»: США превратили войну в Иране в развлечение и геноцид

«В Иране траур, а не хаос»: сенатор об убийстве Хаменеи и ударах США