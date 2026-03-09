Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 00:20

Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана

Fars: Совет экспертов Ирана избрал сына Хаменеи верховным лидером Республики

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press
Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Республики, передает агентство Fars. Другой информации обнародовано не было.

По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана, — следует из обнародованного заявления.

Совет экспертов выбрал верховного лидера еще утром, 8 марта. О том, что эксперты достигли согласия, сообщил член совета Мохаммад-Мехди Мирбагери. Известно, что Моджтаба Хаменеи пользуется колоссальным влиянием в политико-религиозных кругах. Он занимал важные позиции в правительстве Ирана и сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции.

Ранее в военный историк Михаил Поликарпов предположил, что Али Хаменеи сознательно принял смерть, выбрав путь мученика. По его словам, аятолла отказался «бегать» от американо-израильских ударов. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что новым лидером Ирана может стать кандидат, имеющий титул священнослужителя. По его словам, именно по этой причине действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан не может претендовать на эту должность.

Али Хаменеи
Иран
выборы
лидеры
