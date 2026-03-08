Зимняя Олимпиада — 2026
В Иране назвали фамилию нового лидера страны

В Совете экспертов заявили, что фамилия нового лидера Ирана останется Хаменеи

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: ZUMAPRESS.com/Morteza Nikoubazl/Global Look Press
В Иране избрали нового лидера, заявил член Совета экспертов, участвующих в выборах, сообщил телеканал Al Hadath. По его словам, его фамилия останется такой же, какой была у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи.

Мы избрали нового лидера [Ирана]. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера, — добавил он.

Военный историк Михаил Поликарпов предположил, что Али Хаменеи, погибший в результате ракетной атаки Израиля и США, сознательно принял смерть, выбрав путь мученика. По его словам, аятолла отказался «бегать» от американо-израильских ударов. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично участвовать в процессе определения преемника верховного лидера Ирана. Американский лидер назвал сына погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи пустым местом. По словам главы Белого дома, США должны убедиться, что новый лидер Ирана будет разумным по отношению к Америке.

