06 марта 2026 в 12:25

«Я хочу участвовать в выборе»: Трамп поставил Ирану одно условие

Трамп заявил о желании участвовать в выборе нового лидера Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп желает лично участвовать в формировании иранского правительства, чтобы предотвратить приход к власти нового лидера, подобного аятолле Али Хаменеи, сообщил журнал Time. По словам главы Белого дома, США должны убедиться, что новый лидер Ирана будет разумным по отношению к Америке.

Одно из того, о чем я буду просить, — это возможность работать с ними над выбором нового лидера. <…> Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи. Я хочу участвовать в выборе. Они могут выбирать, но мы должны убедиться, что это будет кто-то, кто будет разумным по отношению к Соединенным Штатам, — сказал Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи на пресс-конференции заявил, что имя нового верховного лидера Исламской Республики объявят на текущей неделе. По его словам, выбирать лидера будет «совет экспертов».

