Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 01:13

Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах

Минэкономразвития РФ заявило, что нужно воздержаться от туров на Ближний Восток

Туристы на пляже в Дубае Туристы на пляже в Дубае Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российским туристам не стоит торопиться с бронированием путевок в страны Ближнего Востока, заявила пресс-служба Минэкономразвития РФ, выпустив повторное предупреждение. Лучше не планировать поездки в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт.

Ведомство призывает граждан дождаться нормализации обстановки в регионе и проявлять повышенную осторожность тем, кто уже находится там. Аналогичные ограничения продолжают действовать в отношении Ирана и Израиля — туда ехать также не рекомендуется до официального уведомления об отмене запрета.

Напоминание о действующих рекомендациях воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт до нормализации обстановки в регионе, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Россиянам, которые уже находятся на территории Ближнего Востока, советуют быть предельно осторожными, следить за сообщениями местных властей и российских дипломатов, а также неукоснительно выполнять их указания. В министерстве подчеркнули, что ограничения временные, и призвали туристов ответственно подходить к планированию поездок в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что в столицу Саудовской Аравии отправились первые два автобуса с российскими туристами, застрявшими на круизных лайнерах Celestyal Journey и Mein Schiff V в Дохе. Трансфер организован для доставки граждан к месту вылета в Эр-Рияд, откуда они смогут вернуться на родину рейсами авиакомпаний.

туры
Ближний Восток
предупреждения
Минэкономразвития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Добро пожаловать!»: в РФПИ предсказали скорое разоблачении ошибок Европы
«Служение — честь»: тысячи американцев нацелились на младшего сына Трампа
Сын Хаменеи официально пришел к власти: изменится ли отношения Ирана и РФ
Переодетые диверсанты ВСУ сдали сами себя у Купянска из-за слабых нервов
Не помогут даже аресты: как в России обосновался культ похитителей детей
В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором
Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу
Россиянам пообещали новый «парад» длинных выходных во втором квартале года
Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке
Цена нефти Brent обновила четырехлетний максимум
Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах
Избран новый лидер Ирана: кто им стал, реакция, что это значит для страны
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
Предложил прятки, избил и задушил: врач-убийца два года кошмарил Иркутск
Появились кадры объявления имени нового верховного лидера Ирана
Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами
На Ближнем Востоке заметили злость США из-за резких действий Израиля
Дмитриев вынес приговор промышленности Германии
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
Цены на нефть колоссально подскочили до рекорда последних четырех лет
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.