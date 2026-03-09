Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах Минэкономразвития РФ заявило, что нужно воздержаться от туров на Ближний Восток

Российским туристам не стоит торопиться с бронированием путевок в страны Ближнего Востока, заявила пресс-служба Минэкономразвития РФ, выпустив повторное предупреждение. Лучше не планировать поездки в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт.

Ведомство призывает граждан дождаться нормализации обстановки в регионе и проявлять повышенную осторожность тем, кто уже находится там. Аналогичные ограничения продолжают действовать в отношении Ирана и Израиля — туда ехать также не рекомендуется до официального уведомления об отмене запрета.

Напоминание о действующих рекомендациях воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт до нормализации обстановки в регионе, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Россиянам, которые уже находятся на территории Ближнего Востока, советуют быть предельно осторожными, следить за сообщениями местных властей и российских дипломатов, а также неукоснительно выполнять их указания. В министерстве подчеркнули, что ограничения временные, и призвали туристов ответственно подходить к планированию поездок в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что в столицу Саудовской Аравии отправились первые два автобуса с российскими туристами, застрявшими на круизных лайнерах Celestyal Journey и Mein Schiff V в Дохе. Трансфер организован для доставки граждан к месту вылета в Эр-Рияд, откуда они смогут вернуться на родину рейсами авиакомпаний.