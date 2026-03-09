Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 08:08

Боец назвал главное преимущество российских «Елок» в зоне СВО

Боец Есаул заявил, что перехватчик БПЛА «Елка» не подвержен воздействию РЭБ ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Главной особенностью новейшего переносного комплекса для перехвата дронов под названием «Елка» стала невосприимчивости к средствам радиоэлектронной борьбы, заявил оператор российских беспилотников с позывным Есаул. Как передает ТАСС, аппараты оснащены искусственным интеллектом. Благодаря этому они способны выполнять поставленные задачи даже при полном отсутствии связи.

Перехватчик «Елка» уникален тем, что не подвержен воздействию средств РЭБ. Благодаря ИИ и отсутствию связи он может поражать цели даже в зонах, где противник активно применяет РЭБ, — сказал боец.

Есаул также обратил внимание на простоту управления этим дроном. По его словам, даже человек без специальной подготовки способен освоить изделие примерно за полтора часа.

Сам перехватчик не оснащается боевой частью. Поражение целей осуществляется за счет кинетического удара. Благодаря встроенному искусственному интеллекту оператору достаточно просто навести аппарат на цель и произвести запуск. Российская армия использует «Елки» для охраны гражданских и военных объектов на приграничных территориях, а также в зоне проведения СВО.

Ранее в районе города Орехова, расположенного в Запорожской области, подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии из группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям операторов дронов ВСУ и средствам РЭБ противника. Цели полностью уничтожены.

БПЛА
ВСУ
СВО
ВС РФ
