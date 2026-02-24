Бойцы «Севера» перешли на обновленные комплексы РЭБ

Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» перешли на усовершенствованные комплексы радиоэлектронной борьбы с радиусом действия в десятки километров, рассказал командир батальона с позывным Мобила. По его словам, которые приводит РИА Новости, с помощью них бойцы в короткие сроки определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы. Кроме того, комплексы позволяют перехватывать изображение с очков операторов FPV-дронов.

Ранее ветеран СВО Светлана Омельченко рассказала, что российские солдаты называют украинские дроны-камикадзе «ждунами». По ее словам, эти БПЛА приземляются на обочинах дорог и выжидают момент для удара по проезжающей мимо технике. Ветеран отметила, что столкнулась с этими аппаратами в Херсонской области, где была так называемая дорога смерти.