16 марта 2026 в 14:53

Политолог объяснил слова Орбана о подготовке Евросоюза к войне с Россией

Политолог Перенджиев: ЕС хочет расширить влияние в конфликте с РФ на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Евросоюз всячески стремится расширить свое влияние в конфликте с Россией на Украине, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, участие военнослужащих НАТО в боевых действиях на украинской территории уже не является ни для кого секретом.

По факту НАТО и страны ЕС уже воюют с Россией. В первую очередь, Украине предоставляется вооружение и техника. Второе — оказывается методическая помощь в планировании боевых операций. Третье — военнослужащие Альянса принимают участие в боях в составе ВСУ. И здесь конкретно можно назвать страны: Польша, Британия, Франция и Германия. Речь не идет о каких-то наемниках. Тогда что имеет в виду [Виктор] Орбан (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru), говоря, что Европа готовится к конфликту с Россией? Тут речь идет о двух моментах. Первый — это о расширении своего влияние в войне против РФ. Второй — удержание степени своего участия, — пояснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ снижают влияние европейцев, уничтожая западную технику, поставляемую ВСУ. Таким образом, по словам политолога, Европа не станет объявлять полную мобилизацию для отправки солдат на Украину, так как это не встретит понимания у граждан. Однако, указал Перенджиев, можно ожидать увеличения числа бойцов НАТО на поле боя и роста поставок оружия.

Ранее Орбан заявил, что лидеры Евросоюза не стремятся к прекращению боевых действий на Украине. По его словам, главы европейских стран планируют отправить туда своих солдат, чтобы спровоцировать расширение конфликта.

Евросоюз
НАТО
Украина
Россия
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
