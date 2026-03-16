Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:50

КСИР поразил «сердце» оборонной промышленности Израиля

Иран атаковал объекты израильской оружейной компании Rafael

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран атаковал объекты израильской оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems и авиационной корпорации Israel Aerospace Industries, пишет SNN со ссылкой на пресс-службу КСИР. В армии уточнили, что удары были нанесены несколько часов назад.

Армия Исламской Республики Иран <...> нанесла удары беспилотниками по важным и стратегическим центрам производства оружия Rafael и авиационной промышленности Israel Aerospace Industries сионистского режима, — следует из сообщения КСИР.

Rafael Advanced Defense Systems — израильская государственная оборонная компания специализируется на разработке высокоточного оружия, систем ПВО и ПРО, включая комплексы «Железный купол». Israel Aerospace Industries (IAI) — крупнейшая авиационно-космическая корпорация страны, занимается производством военной и гражданской авиации, беспилотников, спутников и ракетных систем.

Ранее посол Израиля в Индии Реувен Азар заявил, что не может прогнозировать сроки возможного завершения конфликта с Ираном. По его словам, это зависит от множества факторов, например, от разногласий внутри руководства Тегерана.

Израиль
удары
Иран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
Москалькова раскрыла необычный тренд среди российских эмигрантов за рубежом
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Украина атакует Москву сотнями БПЛА: откуда и зачем их запускают, ответ РФ
Британский врач раскрыл, что может вызвать следующую пандемию
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.