КСИР поразил «сердце» оборонной промышленности Израиля

Иран атаковал объекты израильской оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems и авиационной корпорации Israel Aerospace Industries, пишет SNN со ссылкой на пресс-службу КСИР. В армии уточнили, что удары были нанесены несколько часов назад.

Армия Исламской Республики Иран <...> нанесла удары беспилотниками по важным и стратегическим центрам производства оружия Rafael и авиационной промышленности Israel Aerospace Industries сионистского режима, — следует из сообщения КСИР.

Rafael Advanced Defense Systems — израильская государственная оборонная компания специализируется на разработке высокоточного оружия, систем ПВО и ПРО, включая комплексы «Железный купол». Israel Aerospace Industries (IAI) — крупнейшая авиационно-космическая корпорация страны, занимается производством военной и гражданской авиации, беспилотников, спутников и ракетных систем.

Ранее посол Израиля в Индии Реувен Азар заявил, что не может прогнозировать сроки возможного завершения конфликта с Ираном. По его словам, это зависит от множества факторов, например, от разногласий внутри руководства Тегерана.