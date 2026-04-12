Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 17:14

Украинские специалисты ПВО по ошибке ударили по двум небоскребам в ОАЭ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Украинские специалисты по противовоздушной обороне, которых президент Владимир Зеленский отправил на Ближний Восток для помощи американским военным, по ошибке ударили по двум небоскребам в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет итальянский портал L'Antidiplomatico. По его информации, вместе с тем Ираном были уничтожены все пять объектов, которые бойцы Вооруженных сил Украины приехали защищать.

Похоже, что все пять объектов, на которых они были развернуты, были уничтожены, и даже были зарегистрированы удары украинской зенитной артиллерии по двум небоскребам в Эмиратах, — сказано в материале.

Ранее посольство Ирана в Южноафриканской республике назвало президента Украины клоуном, выступив с язвительной критикой его реакции на обсуждение ситуации в Ормузском проливе в Совете Безопасности ООН. Сотрудники диппредставительства призвали не обращать внимания на политика. При этом сам Зеленский в социальных сетях охарактеризовал деятельность Совбеза организации как бесполезную.

До этого стало известно, что миссия Украины на Ближнем Востоке потерпела неудачу. Сообщалось, что Зеленский отправил в регион специалистов по ПВО. Однако все объекты, которые они «защищали», оказались уничтожены.

Мир
Ближний Восток
ВСУ
ОАЭ
удары
небоскребы
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
