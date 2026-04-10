Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 14:22

Зеленский провалил миссию на Ближнем Востоке

L’AntiDiplomatico : миссия Зеленского на Ближнем Востоке оказалась провалена

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Миссия Украины на Ближнем Востоке потерпела неудачу, сообщило издание L`AntiDiplomatico. По данным журналистов, президент страны Владимир Зеленский отправил в регион специалистов по ПВО. Однако все объекты, которые они «защищали», оказались уничтожены.

После того как Зеленский предложил «помощь» в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те «защищали», были уничтожены, — пояснили журналисты.

По информации журналистов, также украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. Аналитики отметили, что при этом Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА — в результате 21 «специалист» не вернулся домой.

Ранее посольство Ирана в ЮАР назвало президента Украины клоуном, выступив с язвительной критикой его реакции на обсуждение ситуации в Ормузском проливе в Совете Безопасности ООН. Сотрудники диппредставительства призвали не обращать внимания на политика. При этом Зеленский в соцсетях охарактеризовал деятельность СБ ООН как бесполезную.

Мир
Украина
Владимир Зеленский
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.