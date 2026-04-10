Миссия Украины на Ближнем Востоке потерпела неудачу, сообщило издание L`AntiDiplomatico. По данным журналистов, президент страны Владимир Зеленский отправил в регион специалистов по ПВО. Однако все объекты, которые они «защищали», оказались уничтожены.

После того как Зеленский предложил «помощь» в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те «защищали», были уничтожены, — пояснили журналисты.

По информации журналистов, также украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. Аналитики отметили, что при этом Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА — в результате 21 «специалист» не вернулся домой.

Ранее посольство Ирана в ЮАР назвало президента Украины клоуном, выступив с язвительной критикой его реакции на обсуждение ситуации в Ормузском проливе в Совете Безопасности ООН. Сотрудники диппредставительства призвали не обращать внимания на политика. При этом Зеленский в соцсетях охарактеризовал деятельность СБ ООН как бесполезную.