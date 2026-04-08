«Клоун»: Иран в жесткой форме высмеял Зеленского после слов об Ормузе Посольство Ирана в ЮАР назвало Зеленского клоуном после его слов об Ормузе

Посольство Ирана в ЮАР в соцсети X назвало президента Украины Владимира Зеленского клоуном, выступив с язвительной критикой его реакции на обсуждение ситуации в Ормузском проливе в Совете Безопасности ООН. Сотрудники диппредставительства призвали не обращать внимания на политика.

Зеленский в соцсетях охарактеризовал деятельность СБ ООН как бесполезную. Он сетовал на отсутствие каких-либо санкций или решений перед лицом столь масштабной опасности, какой он считает перекрытие пролива Тегераном.

Сейчас не самое подходящее время обращать внимание на клоуна, — отметили в посольстве.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что проход через Ормузский пролив станет безопасным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками. Он подчеркнул, что это будет происходить в координации с вооруженными силами страны.

До этого стало известно, что первый раунд переговоров между США и Ираном назначен на 10 апреля в Исламабаде. Встреча пройдет в рамках усилий по урегулированию двусторонних отношений и согласованию ключевых вопросов.