24 мая 2026 в 16:32

В Иране назвали число судов, прошедших через Ормузский пролив за сутки

За последние сутки 33 судна прошли через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Корабли смогли пересечь транспортную артерию после получения разрешения и при координации с военно-морскими силами республики.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что танкер со сжиженным природным газом, предназначенным для Индии, впервые с февраля текущего года успешно прошел через стратегический Ормузский пролив. Это первый рейс после серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти 5 июня. Предварительные договоренности между Вашингтоном и Тегераном оформлены в виде меморандума о взаимопонимании.

При этом портал Axios сообщил, что соглашение между США и Ираном включает в себя продление перемирия на 60 дней. По его словам, договор может быть продлен при согласии сторон. Кроме того, документ подразумевает открытие Ормузского пролива без введения платы за проход судов.

