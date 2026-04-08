Названо место первого раунда переговоров США и Ирана Axios: первый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде 10 апреля

Первый раунд переговоров между США и Ираном назначен на 10 апреля в Исламабаде, передает Axios. Встреча пройдет в рамках усилий по урегулированию двусторонних отношений и согласованию ключевых вопросов.

Стороны намерены обсудить детали двустороннего соглашения и определить дальнейшие шаги. Этот раунд станет отправной точкой для подготовки последующих встреч и согласований.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты получили от Ирана десятипунктовое предложение, которое может стать основой для переговоров. По его словам, большинство спорных вопросов между странами уже согласовано, что открывает путь к двустороннему соглашению.

До этого Трамп заявил: США и Иран договорились о двустороннем прекращении огня сроком на две недели. По его словам, решение было согласовано лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.