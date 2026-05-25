25 мая 2026 в 10:10

Удар ВСУ повредил здание управы района в ДНР

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Здание управы Петровского района Донецка повреждено ударом ВСУ, сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно, повреждено остекление. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, в Петровском районе в результате вражеской атаки БЛПА повреждено остекление управы Петровского внутригородского района, — написал он.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске остаются в больницах ЛНР. У одного из раненых — крайне тяжелое состояние. Врачи предоставляют всю требуемую медицинскую поддержку, а для дополнительной экспертизы к процессу подключены специалисты федеральных центров: они консультируют лечащих врачей удаленно.

До этого командир отделения 64‑й пожарной части Сергей Звягинцев сообщил, что пожарные делали все возможное, чтобы найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на возникшие препятствия. Он уточнил, что лично извлек из‑под завалов троих детей, которые находились на пятом этаже здания.

